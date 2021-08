Des résidentes victimes de règles douloureuses

La vaccination contre le Covid-19 provoque-t-elle un dérèglement du cycle menstruel? La question n'est plus taboue, alors que de nombreux témoignages ont été partagés à travers le monde sur les réseaux sociaux. Règles douloureuses ou plus abondantes, retards, de nombreuses femmes ont fait part de ce qui s'apparente à des effets indésirables, sans que la corrélation ne puisse être effectivement confirmée.

«Aucun lien de cause à effet établi»



L’ANSM avait classé la semaine dernière comme «signal potentiel» les troubles menstruels, après la vaccination par Pfizer ou Moderna, et effectué un signalement à l’Agence européenne des médicaments (EMA).De son côté, le Comité d’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC) de l’EMA a également indiqué vendredi, qu’«aucun lien de cause à effet n’avait été établi à ce stade entre les vaccins contre le Covid-19 et les troubles menstruels».

Une enquête en ligne a été lancée par l’université de l'Illinois aux États-Unis, et un sondage mené par une marque de jouets pour adultes révèle qu'une répondante sur cinq a vu son cycle menstruel perturbé, suite à la vaccination. Rien de très scientifique, mais le sujet existe.

Au Luxembourg, «quelques cas de règles douloureuses ou abondantes ont été enregistrés par le service en pharmacovigilance au Luxembourg, sans aucun critère de gravité», indique le ministère de la Santé, qui tempère immédiatement: «Le lien de causalité avec les vaccins n’est pas clairement établi».

Temporaire et sans risque pour la fertilité

De son côté, l’Agence européenne des médicaments (EMA) maintient que les effets sur le cycle menstruel n'ont pas été notés durant les essais cliniques. Selon des gynécologues, l'impact du vaccin pourrait se matérialiser lors de la transmission du message chimique du cerveau aux ovaires. Réponse du système immunitaire, fièvre ou même stress lié à la vaccination, les effets indésirables peuvent s'expliquer de différentes manières. Toutefois, il s'agit de ne pas paniquer. Les professionnels assurent que ces perturbations hormonales sont temporaires et qu'il n'y a aucun risque pour la fertilité.

Depuis le début de la vaccination au Luxembourg, les femmes semblent plus concernées par les effets indésirables que les hommes avec 1 022 cas rapportés depuis le 1er janvier, contre 444 pour les hommes. «À noter qu’il s’agit de déclarations spontanées, donc d’une démarche volontaire de la part de la personne et/ou du professionnel de santé ayant constaté l’effet indésirable, et que cela ne reflète pas la fréquence réelle de survenue des effets indésirables», explique le ministère. Rappelons que la grande majorité sont des effets attendus et non graves.

(Thomas Holzer/L'essentiel)