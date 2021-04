Le boom des bananes et brocolis chez Lidl

Les fruits et légumes, produits phares de la pandémie. Les clients en ont acheté l'an passé près de 30% de plus qu'en 2019, a remarqué Lidl dans son analyse des habitudes de consommation au Luxembourg. La banane arrive en tête des préférences (plus de 790 000 kg écoulés en 2020). Le brocoli (+40%), l'avocat (+35%) et le concombre (+25%) sont les produits ayant connu la plus forte croissance sur un an, en nombre de pièces vendues.

Le distributeur allemand constate qu'avec plus de temps passé à la maison et donc de facilités pour concocter ses repas, «les plats préparés ont connu un succès moindre». L'enseigne a aussi constaté une diminution des achats de viande. «La vente de vin et de bières a également diminué respectivement de -1% et de -6%, tandis que les spiritueux ont connu une augmentation de +5 %», complète-t-elle.

Poisson et volaille s'envolent

En février de l'an dernier, lors de la période pré-confinement, les consommateurs se sont tournés vers les produits de première nécessité: pâtes, riz, farine et levure ont été plébiscités (+18 %). Les lessives et produits de nettoyage ont aussi été plus sollicités, ainsi que le papier toilette et le papier ménage de cuisine, mais «loin des ''achats de panique'' qu'on a pu voir dans d'autres pays» (+6%). Les achats de poisson et de volaille se sont également envolés de plus d'un tiers, par rapport à une situation plus normale.

Autre enseignement, les clients sont venus moins souvent en supermarchés, mais y ont plus acheté. Lidl a constaté une augmentation du panier moyen (surtout à la sortie du confinement) et de son chiffre d'affaires (+12%) malgré une fréquentation en baisse de 15%.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)