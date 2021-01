Beaux-​​enfants de frontaliers privés d'allocations

En avril 2020, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait tranché en faveur d'un travailleur frontalier, dans un litige qui l'opposait à la Caisse pour l'avenir des enfants. La CJUE avait en effet décidé qu'un État membre de l'Union européenne ne pouvait pas refuser de verser une allocation familiale à l'enfant du conjoint d'un frontalier, même si l'enfant en question n'a pas de lien de parenté direct avec le travailleur frontalier.

Actuellement, la loi luxembourgeoise prévoit de verser des allocations familiales aux enfants de frontaliers, mais pas à leurs beaux-enfants, qui n'ont ni lien de parenté avec le travailleur qui cotise, ni de lien concret avec le Luxembourg. Or, des allocations sont accordées aux enfants de conjoints de travailleurs résidents. Une «discrimination indirecte» avait jugé la CJUE. Du coup, il faut modifier la législation luxembourgeoise et la ministre de la Famille, Corinne Cahen, a travaillé, avec la Caisse, pour l'avenir des enfants pour trouver une «solution viable». Celle-ci a été présentée ce mardi matin en commission parlementaire.

600 demandes en suspens

L'idée est de ne plus rattacher le droit aux prestations familiales aux enfants, mais aux travailleurs. Ce qui supprimerait de fait l'inégalité entre travailleurs résidents et non résidents, sans pour autant contraindre le Luxembourg à payer des allocations familiales en plus. «L'exclusion ne reposerait plus sur le critère de résidence critiquée par la CJUE», a expliqué aux députés la présidente du Conseil d'administration de la Caisse pour l'avenir des enfants (CAE).

Le changement exclurait de manière immédiate 340 enfants, dont les parents sont étudiants et pas affiliés à la Sécurité sociale, ou ne travaillent pas parce qu'ils sont riches, ou sont des fonctionnaires européens soumis à un autre régime. Pour ne pas les léser, le texte prévoit une phase de transition jusqu'à ce que les droits de ces enfants aux allocations familiales prennent fin.

Reste à savoir si avec cette solution, le Luxembourg risque de nouvelles poursuites au niveau européen. Les responsables du ministère de la Famille estiment que cette solution était la plus réaliste. Selon eux, ouvrir les allocations familiales à tous les enfants vivant dans le même ménage qu'un travailleur non résident aurait coûté trop cher et aurait rendu la situation ingérable. Actuellement, 600 demandes de prestations sont en suspens. Elles ne peuvent pas être traitées selon les critères actuels, mais ne peuvent pas être refusées pour le moment, en raison de l'arrêt de la Cour de justice.

(jw/L'essentiel)