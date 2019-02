«The Voice» va faire étape à Differdange en avril

C'est une grande première au Luxembourg! La production de «The Voice: la plus belle voix» et «The Voice Kids», deux émissions diffusées sur la chaîne française TF1, va faire étape à Differdange pour sélectionner celles et ceux qui auront la chance de participer à la saison 9 (pour les adultes) et à la saison 6 (pour les moins de 16 ans) des deux télé-crochets.

«Une belle opportunité pour Differdange»



La ville de Differdange et son école de musique ne s'en cachent pas. «C'est une très belle opportunité qu'il fallait absolument saisir», reconnaît Rudi De Bouw, directeur de l'École de musique de Differdange. «On va donner une belle visibilité à la ville et c'est déjà l'occasion d'annoncer que l'on va ouvrir à l'école une section "chant-pop" et certainement une section "musical". Avec l'Open Mic de The Voice qui pourrait s'inscrire dans la durée, on démontre notre dynamisme.»

Le grand «Open Mic», comprenez en français «la montée sur scène», aura lieu le samedi 27 avril 2019 dans les locaux de l'Aalt Stadhaus (38 Avenue Charlotte 4530 Differdange) en étroite collaboration avec l'École de musique de Differdange. La présence de Bruno Berberes, directeur artistique et directeur de casting des deux émissions est d'ores et déjà annoncée. Après avoir participé aux castings des comédies musicales «Les Dix Commandements» ou encore «Le Roi Soleil, il est également parvenu à dénicher des talents tels que Kendji Girac, Louane ou encore Slimane.

Un concert d'anciens finalistes

«Le niveau de cette émission est élevé», reconnaît d'emblée Rudi De Bouw, directeur de l'École de musique de Differdange. «Et on s'attend à recevoir des talents du Luxembourg, forcément, mais aussi de France, de Belgique et d'Allemagne. Bruno Berberes sera là, alors qu'il ne se déplace pas pour tous les castings. Nous sommes très chanceux. Près de 60 candidats vont être présélectionnés sur base d'un vidéo de quelques minutes où ils auront présenté une reprise. Si la candidature est retenue, il faudra alors venir le 27 avril sur notre scène présenter un titre en français et en anglais».

Pour vous inscrire très rapidement à l'aide de votre vidéo: une seule adresse castingtvlu@gmail.com. N'oubliez pas d'y indiquer votre prénom, votre nom, votre âge et votre numéro de téléphone. Pour les mineurs, une autorisation parentale est bien entendu obligatoire. «À celles et ceux qui hésitent, je n'ai qu'une recommandation "allez-y, lancez-vous". Après ce sera trop tard. C'est une grosse machine et il ne faut pas laisser passer votre chance», conclut Rudi De Bouw. «C'est la première fois que le Luxembourg a l'opportunité de recevoir les versions françaises de «The Voice» et il ne faut pas manquer ça. On espère avoir plusieurs candidats d'ici à Paris. On ne va pas tout révéler tout de suite, mais sachez déjà que le 27 avril au soir, un concert sera organisé à Differdange avec d'anciens finalistes de l'émission.»

(Frédéric Lambert/L'essentiel)