350 pilules d'ecstacy saisies à Diekirch

Le Service de recherche et d'enquête criminelle (SREC) de Diekirch, après des mois d'enquête, a arrêté vendredi une personne pour trafic de drogue. À travers ses recherches, le SREC a mis la main sur environ 350 pilules d'ecstasy, 200 doses de LSD, plus de 100 grammes d'amphétamine, une petite quantité de marijuana et de cocaïne et 1 240 euros en espèces.

Par ailleurs, trois personnes suspectées de trafic de drogue ont été arrêtées samedi soir dans le quartier de la gare de Luxembourg-Ville. Les trois hommes détenaient sur eux plusieurs téléphones portables, de l'argent liquide et une petite quantité de marijuana. Les investigations cliniques ont montré qu'ils avaient aussi avalé plusieurs corps étrangers. Le juge d'instruction a ordonné le placement des suspects en détention.

Comportement suspect

Toujours au cours de la soirée, un autre suspect a été contrôlé sur la place de la Gare. Il avait sur lui de l'argent et une petite quantité de cannabis. Une plainte pénale a été déposée.

En outre, une patrouille de police a remarqué dimanche soir sur la rocade de Bonnevoie une personne qui se comportait de manière suspecte. Lorsque les policiers ont voulu la contrôler, elle s'est enfuie à la gare où elle a été interpellée. Un examen clinique a montré qu'elle avait avalé des corps étrangers. En outre, elle détenait sur elle plusieurs téléphones portables, de l'argent et une petite quantité de marijuana. Le ministère public a ordonné l'arrestation de la personne. Elle a été présentée devant un juge d'instruction.



(L'essentiel)