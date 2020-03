150 000 élèves renvoyés chez eux, c’est inédit

Des crèches aux universités, tous les établissements du pays accueillant des enfants ou élèves resteront fermés au moins jusqu’au 29 mars pour faire face à la propagation du coronavirus. «Soit 150 000 élèves, enfants ou adultes en formation professionnelle. Et 20 000 personnes employées directement concernées, dont 12 000 enseignants», a confirmé vendredi matin, le ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch.

«Ce que nous avons décidé jeudi est inédit pour le pays», glisse le ministre. Inédit mais nécessaire. Limiter les flux et interactions dans l’enseignement est une mesure de précaution visant a limiter la propagation du coronavirus et les contaminations à l’échelle du pays, pour protéger les plus anciens et fragiles surtout.

Un congé spécial pour raisons familiales

Évidemment dans les familles, il va falloir s’organiser dès lundi. Pour les parents d’enfants de moins de 13 ans, un congé pour raisons familiales exceptionnel est mis en place. «Les jours pris ne seront pas comptabilisés dans le congé existant, mais rajoutés», précise Claude Meisch. Un certificat, à remettre à la CNS et à son employeur, est disponible sur le site Internet de la CNS. Le ministre appelle tout de même à un «effort de solidarité nationale» et espère «minimiser» autant que possible les absences de parents dans des secteurs importants, notamment la santé face à cette crise sanitaire.

Du côté des élèves privés de cours, il s’agira, là encore autant que possible, de continuer à réviser voire anticiper certains programmes à la maison. Claude Meisch a rappelé les outils de e-learning déjà existants et un site Internet destiné à informer élèves et parents vient d’être lancé: schouldoheem2020.men.lu. Ainsi que la hotline 8002 9090. Le taux d’équipement informatique et l’accès à Internet chez les résidents devraient permettre de compenser la radicalité de la mesure.

«C’est impossible de prévoir quelle sera notre situation dans deux semaines, on a pris des décisions pour les quinze prochains jours et l’ensemble sera réévalué avec le ministère de la Santé. On s’adaptera», prévient déjà le ministre de l’Éducation nationale. Les enseignants, également coincés chez eux, ne seront pas en vacances pour autant. Claude Meisch a rappelé l’intérêt de maintenir un contact virtuel avec les élèves, via l’échange de cours et documents, pour les orienter et les conseiller dans cette période.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)