«Je vais demander à la police de valider la terrasse»

Depuis dix jours, les grandes manœuvres ont débuté dans les restos et cafés pour rendre accueillantes (et si possible rentables) les terrasses qui pourront rouvrir dès mercredi. Non sans contraintes: entre les règles sanitaires, les horaires restreints (6h-18h), les tables de deux distantes de 1,50 m et surtout la météo!

Car pour déjeuner en terrasse cette semaine il faudra être un peu courageux. «Le carnet de réservations se remplit. On en a eu 25 dans l'heure de l'annonce de la réouverture et déjà plus de 150 pour les cinq six prochains jours», confie Alexandra Bailly du Mouton Noir à Rombach-Martelange, qui, grâce à ses espaces extérieurs, proposera 76 couverts, 50% de sa capacité habituelle. Pas négligeable «même si ce ne sera que le midi». Le restaurant a choisi de permettre à tout le personnel de retravailler, 20 ou 25h par semaine. Le chômage partiel couvrant le reste.

Avec ou sans toit, pergolas, vérandas?

Espaces extérieurs sous parasols, chapiteau d'hiver en retirant des fenêtres, la gérante s'adapte. «Je vais demander à la police de passer pour valider», lance-t-elle. Une chose est sûre, ses 25 champignons chauffants n'auront jamais été aussi précieux.

Avec ou sans toit, pergolas, vérandas? La Chambre de commerce a regretté que la notion de terrasse ne soit pas définie dans le texte de loi. D'où un certain flou. Seul «un lieu à l'extérieur (...), dans un contexte par nature bien aéré et ventilé», est évoqué. Au Threeland Hotel de Pétange, on ouvrira une terrasse couverte et chauffée. La condition? «Deux ouvertures latérales», insiste l'établissement. D'autres ont préféré rester fermés.

(Jean-François Colin et Nicolas Martin/L'essentiel)