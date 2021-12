Esch plus embouteillée que Luxembourg?

Londres est la ville la plus embouteillée du monde, selon un rapport du cabinet américain Inrix qui a comparé la congestion automobile dans les 1 000 plus grandes villes du monde. Les Londoniens auraient ainsi perdu 148 heures dans les embouteillages en 2021. La capitale britannique devance ses homologues française et belge: les automobilistes parisiens et bruxellois seraient restés coincés respectivement 140 et 134 heures dans les bouchons.

Plus que les yellow cabs new-yorkais qui ont roulé pare-chocs contre pare-chocs durant 102 heures, comme les conducteurs de Lyon, 2e ville la plus embouteillée de France, devant Nîmes (92h) et Marseille (78h). La 2e ville de Belgique arrive loin derrière: à Anvers, 48e, les automobilistes n'ont perdu «que» 67 heures. À Liège seulement 57 heures (80e).

Entre 30 et 40 heures perdues

Les villes luxembourgeoises figurent au-delà de la 200e place et surprise: Esch-sur-Alzette devance Luxembourg-Ville. La ville du Sud se classe à la 290e place - entre la Française Laval et l'Indonésienne Denpasar contre une 373e place pour la capitale, coincée entre la Française Boulogne-sur-Mer et la Russe Chakhty. Selon le rapport, les Eschois auraient ainsi perdu 40 heures dans les bouchons en 2021 contre seulement 30 pour les automobilistes qui partent à l'assaut de Luxembourg-Ville.

Pour Esch-sur-Alzette, cela représenterait une augmentation de 112% par rapport à la période d'avant-Covid alors que le rapport indique que la circulation est bien meilleure en 2021 qu'avant la crise sanitaire à Luxembourg-Ville (-32%).

(mc/L'essentiel)