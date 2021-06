Nicolas Leitgen, de Schifflange, porté disparu

Nicolas Leitgen de Schifflange est porté disparu depuis jeudi matin, 11h, a annoncé la police ce vendredi. Les autorités demandent de l'aide pour retrouver le jeune homme et rassurer ses proches.

Nicolas Leitgen a 32 ans et est de stature normale. Il mesure 1,79 mètre et pèse environ 80 kilos, a des cheveux blonds, la peau claire, les yeux clairs et parle français.

Les personnes qui auraient des informations susceptibles d'aider à retrouver le Schifflangeois sont priées de contacter le numéro d'urgence 113.

(L'essentiel)