Au Luxembourg, on ne reste pas actif longtemps

En 2017, la part de «seniors» dans la population active du Luxembourg était relativement faible. Parmi les 55-64 ans, on n'en comptait que 39,8%, alors qu'au sein de l'Union européenne, le nombre de seniors à occuper un emploi était de 57%, atteignant même 76% en Suède et 70% en Allemagne. Si ce taux varie fortement d'un pays à l'autre, globalement, le nombre de «personnes âgées» sur le marché du travail est en hausse depuis plus de 15 ans. En 2002, au niveau européen, leur taux d'emploi n'était en effet que de 38%.

Par ailleurs, au niveau de l'Union européenne, le taux d'emploi des 20-64 ans a atteint un nouveau pic en passant pour la première fois à plus de 72% (et 71,5% au Luxembourg)... plus très loin de l'objectif fixé par l'Union européenne. À l'horizon 2020, l'UE souhaite qu'au moins 75% des 20-64 ans fassent partie de la population active. De son côté, le Luxembourg s'est fixé comme objectif d'atteindre 73% au niveau national.

(Jörg Tschürtz/L'essentiel)