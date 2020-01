De la bouneschlupp pour oublier la douleur

On a tous connu les craintes d'un enfant confronté à une prise de sang, alors imaginez-vous à quel point tout cela se complique lorsque les plus jeunes d'entre-nous doivent tenter de supporter un traitement contre le cancer. C'est avec cette volonté de réduire la peur de la douleur chez les patients que l'éditeur de logiciel Virtual Rangers s'est lancé dans l'opération «Roudy's World». Ce projet, réalisé en étroite collaboration avec le Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), propose à des jeunes malades de 3 à 15 ans de plonger dans un monde imaginaire à l'aide d'un casque de réalité virtuelle.

«Au cours du dernier salon CES de Las Vegas, nous avons demandé à des Américains de réaliser virtuellement une bouneschlupp (soupe traditionnelle luxembourgeoise avec des haricots, des pommes de terre, du lard et des oignons) grâce à notre expérience de "Cooking VR"», s'est félicité Matthieu Bracchetti CEO de Virtual Rangers, lancée en octobre 2017 et qui compte pour le moment six employés. «C'était une blague, à la base, et c'est ensuite devenu un vrai projet pour distraire les enfants lors d'un traitement. À terme, les jeunes malades pourront également pêcher, rencontrer des papillons ou encore partir à la chasse aux champignons».

Après six mois d'expérience concluante, les premiers résultats sont étonnants. «Avec notre application thérapeutique, les enfants se détendent peu à peu et oublient l'angoisse des soins, ce qui facilite le traitement par la suite», souligne Matthieu Bracchetti. «Une simple prise de sang générait des cris avant d'avoir utilisé notre casque, par exemple. Avec la réalité virtuelle, tout se passe plus rapidement et avec plus de calme. Certains enfants vont même jusqu'à rire pendant certains traitements, ce qui apaise fortement le personnel soignant et surtout les parents».

