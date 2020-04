Le parquet veut clôturer «l'affaire de Lausdorn»

Le 14 avril 2018, un policier luxembourgeois est décédé dans l'exercice de ses fonctions et une policière a été grièvement blessée, après une course poursuite entre un automobiliste et deux voitures de police à Lausdorn, sur la N7, dans le nord du pays. À l’heure actuelle, deux personnes sont inculpées par le juge d’instruction, a rappelé ce vendredi, le parquet de Diekirch.

Il s’agit d'une part du conducteur qui a fait demi-tour pour se soustraire au contrôle policier. Il est inculpé d’homicide involontaire, de coups et blessures involontaires, de rébellion et de conduite en état d’ivresse. Ce chef d'entreprise âgé de 38 ans, a été placé en détention préventive du 15 avril au 23 avril 2018, afin de «retracer en détail ses actes au cours de la soirée ayant précédé le contrôle, et plus spécialement sa consommation d’alcool».

Une vingtaine de procès-verbaux dressés

L'autre personne inculpée est l’agent de police qui a percuté avec une camionnette de la police un second véhicule de service, dont le conducteur aurait entamé une manœuvre après s’être brièvement arrêté pour prendre des renseignements auprès d’un autre automobiliste. L’agent en question a été inculpé d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires.

À l’heure actuelle, tous les rapports d’expertise ordonnés par le juge d’instruction ont été déposés et une vingtaine de procès-verbaux et rapports ont été dressés par les enquêteurs en charge de l’affaire. Le dossier a été transmis au parquet de Diekirch «aux fins de conclure si l’instruction lui paraît complète ou si d’autres devoirs d’instruction devraient encore être posés».

Au vu de l’avancement de l’instruction et malgré les contraintes dues aux circonstances actuelles, le parquet de Diekirch a l'intention de clôturer le dossier dès que possible. Il lui appartiendra alors de saisir la Chambre du conseil aux fins de règlement de la procédure.

(L'essentiel)