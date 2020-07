Blessé après avoir perdu le contrôle de sa moto

L'accident s'est produit mercredi soir, vers 22h30, entre Esch-sur-Alzette et Kayl. Un motard, visiblement seul en cause, a chuté après avoir perdu le contrôle de son engin. Selon la police, son corps est venu percuter une glissière de sécurité et la moto a terminé sa course plus loin hors de la chaussée.

Il a été pris en charge sur place avant d'être transporté à l'hôpital. La route a dû être fermée pendant près d'une heure.

(nc/L'essentiel)