Les Francos ont démarré en douceur à Esch

«Francos! Dois-je te montrer ma cuisse pour qu'il y ait un peu plus d'excitation?» lançait, taquine, Yseult. Après plus d'une année d'hibernation covidienne, il n'était pas évident de retrouver l'ambiance des grands soirs. Mais quoiqu'il en soit, la musique live faisait le plus grand bien à tout le monde, samedi au Galgenberg. Et, comme Chilla juste avant elle, la Française récompensée aux dernières Victoires de la musique n'avait pas besoin de se faire prier pour que le public se lève, chacun dansant devant sa chaise. Grâce à sa musique mêlant gospel, soul et jazz, à son piano-voix plein de groove et à la puissance et la sensualité de sa voix.

Tête d'affiche de cette première journée, Camelia Jordana distillait dans la soirée les bonnes vibes de sa pop métissée et féministe. «J'ai fait cette chanson car j'en avais un peu ras la couette du patriarcat» envoyait la chanteuse engagée. On sentait par ailleurs l'émotion de retrouver la scène: Je ne sais pas pour vous, mais ça fait du bien, c'est trop bon! Ça faisait un bail!" avouait-elle.

En fin d'après-midi, il fallait faire un choix, et quitter quelques temps le parc en direction du théâtre d'Esch, pour s'offrir un moment hors du temps avec Sébastien Tellier. Le dandy électro parcourait les temps forts de sa riche discographie, épaulé par ses trois musiciens dont le clavieriste David Numwami. De son classique estival "Roche", toujours de saison, à la sublime "Ritournelle" en passant par une reprise de la "Dolce Vita", le Français régalait une audience clairsemée. S'il faudra encore patienter pour la liesse populaire, le redémarrage était prometteur, samedi. Avant la suite et la fin du festival, dès ce dimanche.

(Cédric Botzung/L'essentiel)