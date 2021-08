Démarrage en douceur pour la grande braderie

A 10 h lundi matin dans le quartier de la gare à Luxembourg, certains commerçants déballaient encore des cartons ou disposaient des produits sur leurs stands. Les premiers clients, eux, inspectaient les portants à la recherche des bonnes affaires. «Ça n'est pas encore la foule des grandes années, mais on est déjà contents. Puis nos clients nous connaissent. Ils passeront certainement plus tard et avec un peu de chance préviendront leurs amis», avance le gérant d'un magasin d'urban wear et accessoires.

«Je pense qu'avec le Covid, les clients sont partis plus tard en vacances et ne sont pas encore tous revenus. Peut-être que ca aurait été mieux d'organiser la grande braderie lundi prochain», se demande un autre gérant sur un stand de chaussures. «C'est mieux que l'an dernier, en tout cas», commente-t-on sur le stand d'une parfumerie. Et même si la météo est un peu grise, il fait doux, «on a le temps avec nous».

Certains commerçants avaient déjà fait des promos en magasin samedi et témoignent d'une «bonne journée».Traditionnellement, «les clients veulent faire des affaires sur les vêtements d'été car ils savent qu'on déstocke. Mais certains cherchent aussi leurs tenues pour la rentrée», détaille le gérant sur le stand de chaussures. À 11 heures, au centre-ville, le flux de clients s'était déjà intensifié.

(Séverine Goffin)