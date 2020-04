Le roi du box office 2019 au Luxembourg est...

Un palmarès sans surprise, et avec peu d'originalité, puisque le top 10 comporte surtout des reboot, suites et autres reprises. Seul film original dans les dix qui ont fait le plus d'entrées dans les cinémas luxembourgeois l'an dernier selon les chiffres compilés par le Centre national de l'audiovisuel (CNA): «Once upon a time... in Hollywood» de Quentin Tarantino, qui pointe en 7e position.

Pour le reste, le top 10 est dominé par le nouveau «Lion King», suivi par le dernier «Avengers» en date et la suite de «Frozen». «Joker» est 4e, devant le 9e «Star Wars» et un reboot de «Aladdin». Le 4e «Toy Story», «Captain Marvel» et un nouveau «Dumbo» complètent le top 10. Voici le palmarès, classé en fonction du nombre d'entrées, avec vidéos.

1. The Lion King

Le film a fait 73 895 entrées payantes et récolté 719 337 euros.

2. Avengers: Endgame

55 801 entrées, 615 112 euros récoltés!

3. Frozen II

Le premier avait bien marché, il n'y avait pas de raison que celui-ci ne cartonne pas. Il a fait 55 490 entrées et engrangé 471 722 euros au Luxembourg.

4. Joker

L'opus consacré à l'ennemi juré de Batman a fait 51 004 entrées payantes pour 492 118 euros. Et un centime, selon la compilation du CNA.

5. Star Wars IX: The Rise of Skywalker

Visiblement, le 9e opus n'est pas encore celui de trop, pour la longue saga Star Wars. The Rise of Skywalker a fait 29 5990 entrées et récolté 269 390 euros.

6. Aladdin

Disney nous a fait une version filmée de son ancien film d'animation. On ne sait pas trop pourquoi, si ce n'est que le long-métrage de Guy Ritchie a été vu 28 091 fois et a ramassé 269 390 euros.

7. Once Upon A Time ... In Hollywood

Quand Tarantino réunit des monstres sacrés comme Brad Pitt et Leonardo di Caprio, cela donne un film à 25 047 entrées pour des recettes de 254 899 euros au Luxembourg.

8. Toy Story 4

A priori le dernier rendez-vous avec la saga Toy Story, le film a été vu 24 960 fois pour des recettes de 207 668 euros.

9. Captain Marvel

Le capitaine a fait 24 888 entrées et est reparti avec 235 921 euros en poche.

10. Dumbo

Encore une version filmée d'un Disney qui était très bien en version dessin animé. L'éléphant mis en scène par Tim Burton a été vu par 23 703 personnes au Luxembourg, pour des recettes de 191 504 euros.

(jw/L'essentiel)