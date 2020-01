Les radars de chantier «amplifient les chiffres»

Le nombre de véhicules flashés en excès de vitesse au Luxembourg a évolué de 255 000 en 2016, 241 000 en 2017 et 252 000 en 2018 à 282 000 l'année dernière. Une hausse liée à l'augmentation du nombre de radars dans le pays et, surtout, aux radars «chantiers», ou «radar enforcement trailer», explique la police à L'essentiel. «La police a reçu le premier radar enforcement trailer en décembre 2017 et, en 2019, le deuxième de ce type», explique Frank Stoltz, porte-parole de la police grand-ducale. Et ce deuxième radar est une des explications de l'augmentation du nombre de véhicules flashés en 2019.

Ils viennent d'où?



Logiquement, les plaques luxembourgeoises sont de loin les plus nombreuses à être flashées (157 000), devant les voitures venues de France (41 000), de Belgique (34 000), d'Allemagne (18 000) et des Pays-Bas (17 000).

«Ces radars ont considérablement amplifié les chiffres», confirme le porte-parole. En effet, à eux deux, ils sont responsables d'un quart des verbalisations et ont constaté 58 000 infractions. Soit une moyenne de 29 000 chacun, correspondant quasiment à l'augmentation du nombre de véhicules flashés l'an dernier. «Les radars chantiers ont beaucoup été utilisés sur les routes préférées des motocyclistes, en été», saisons lors de laquelle les motards sont particulièrement exposés aux accidents graves. Les radars mobiles, sortis quotidiennement par les policiers à des endroits qui changent de jour en jour, ont permis de prendre 41 000 conducteurs en excès de vitesse.

Schieren en tête

Ce qui fait autant que le radar fixe le plus actif. Il s'agit de celui situé à Schieren, le long de la B7. Avec 41 000 flashs, soit plus de 112 par jour, il devance le radar de Merl, au bout de l'A4 en arrivant dans la capitale, qui a comptabilisé 34 000 excès de vitesse. Lipperscheid (22 000 flashs) et Lallange (20 000) suivent. Ainsi, les radars fixes ont émis moins de flashs en 2019 qu'en 2018. Il y a deux ans, ils avaient enregistré 208 000 infractions. L'année dernière, ce chiffre tombe à 183 000.

L'habitude de lever le pied qui commence à entrer dans les têtes? Peut-être. Mais il reste néanmoins quelques fous du volant à maîtriser. Le système de contrôle automatisé a ainsi permis de verbaliser 1 700 automobilistes en délit de grande vitesse, soit à au moins 135 km/h au lieu de 90 ou 195 km/h sur autoroute.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)