Les agents communaux séduits par le télétravail

Sur les 2 420 fonctionnaires communaux (sur les quelque 6 000 que compte le pays) qui ont répondu au questionnaire en ligne du ministère de l'Intérieur, près de la moitié (49,1%) ont indiqué avoir bénéficié d’une mesure extraordinaire mise en place par le gouvernement (62,3% d’une dispense de service pour raisons exceptionnelles et 29,4% d’un congé pour raisons familiales).

36% en ont bénéficié pendant l’intégralité de la période (15 mars - 25 mai) et 64% pendant seulement une partie.

Satisfaction élevée voire très élevée

Parmi les autres fonctionnaires n’ayant pas ou partiellement bénéficié de ces mesures, 66,4% ont pratiqué le télétravail dont plus de la moitié (54,4%) pendant l’intégralité de la période. Une expérience inédite puisque seuls 9,8% l’avaient déjà pratiqué avant la crise.

Et les conclusions sont plutôt positives, puisque la satisfaction au travail et le bien-être personnel ont été jugés élevés ou très élevés pour plus de la moitié des agents. 58% d’entre eux ont indiqué que leur travail pouvait être effectué à la maison un ou deux jours par semaine, voire plus.

Seuls 35,2% des encadrants opposés au télétravail

Pour les fonctionnaires communaux ayant travaillé en présentiel, la raison était simple: pour 57% d’entre eux, leur travail ne pouvait être réalisé à distance et 58% estiment que leur emploi ne se prête pas au télétravail. Ils sont toutefois 52,5% à souhaiter l'envisager (certainement ou peut-être) à l’avenir.

Côté encadrants, l’expérience télétravail a été plutôt concluante, puisque 42,3% d’entre eux sont favorables à ce que tous ou certains de leurs collaborateurs puissent faire du télétravail en temps normal. 22,4% sont également d’accord mais sous certaines conditions. Seuls 35,2% y sont opposés.

Mise en place de conditions

Les organes exécutifs ont, eux, indiqué avoir été satisfaits (45,5%) voire très satisfaits (48,5%) de la façon dont leurs administrations avaient géré la crise mais s’ils sont plutôt favorables au développement du télétravail en temps normal, ils sont 63,5% à exiger la mise en place de conditions pour l’encadrer.

«Les résultats ont démontré la volonté tant des responsables politiques que des agentes et agents de digitaliser davantage de procédures et de moderniser l’organisation du travail», s’est félicité Taina Bofferding, ministre de l’Intérieur. «La digitalisation est un processus qui nécessite un effort concerté à de multiples niveaux: législatif, réglementaire, de programmation et de développement, et ce tant sur le plan national que communal. La crise a certainement joué un rôle d’accélérateur dans ce domaine».

(mc/L'essentiel)