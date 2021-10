Un Petit Poucet ambitieux face à Differdange

Mardi soir, les joueurs de l'AS Rupensia Lusitanos Larochette arrivent tout doucement à leur terrain d'entraînement. Sur ce synthétique bordé d'arbres, le club de D3, le cinquième et dernier échelon du football luxembourgeois, recevra dimanche un club de l'élite, le FC Differdange, en 16es de finale de la Coupe de Luxembourg.

Dans le club house, le directeur sportif, Roberto Borges, a les yeux qui brillent lorsqu'il évoque son club, qui a éliminé l'Union Mertert-Wasserbillig (Promotion d'honneur) au tour précédent. «Je suis arrivé au club il y a deux ans et nous avons commencé à tout reconstruire de zéro, explique-t-il. Au début, on jouait devant vingt personnes, aujourd'hui il peut y avoir entre 150 et 200 personnes aux matches».

«Courir trois ou quatre fois plus que d'habitude»

Privée de montée en D2 à cause du Covid-19 l'an passé, l'équipe se balade en D3 et vise une montée en PH dans les cinq ans. Ce discours ambitieux, couplé à un esprit familial fort, a permis au club de rapatrier des joueurs partis évoluer dans des divisions supérieures. «Dans l'équipe, on a une dizaine de joueurs qui ont eu leur première licence ici, note le capitaine Stefan Martins, de retour après avoir joué en PH à Wiltz. Dans cette équipe, on est plusieurs générations de jeunes de Larochette, on se croise dans les cafés depuis tout petits».

L'entraîneur, lui, a grandi bien loin du Luxembourg. Originaire du Brésil, Raniere Santos a notamment remporté le Mondial U17 avec Ronaldinho. L'ancien gardien sait qu'il «faudra courir trois ou quatre fois plus que d'habitude» mais semble relax avant de jouer Differdange, qui ne devrait pas venir avec l'équipe B. «Ils sont prévenus, ils n'emmèneront pas les cadets», plaisante Roberto Borges.

