40 artistes luxembourgeois listés sur Spotify

Si vous vous êtes connectés à Instagram, ces derniers jours, vous avez certainement dû voir apparaître, dans les «Stories», les chansons les plus écoutées par vos connaissances tout au long de l'année 2020 sur Spotify. Entre les hits planétaires des derniers mois, vos groupes préférés, de belles découvertes et peut-être même les chansons réclamées par vos enfants, sachez qu'il est également possible d'écouter une playlist avec des artistes originaires du Luxembourg.

Grâce à une playlist intitulée «The Luxembourg List» sur Spotify, Tobi Davis a eu l'excellente idée de réunir 40 chansons pour 2 heures et 39 minutes de plaisir et de belles découvertes pour vos oreilles. «Du rock indépendant (indie-rock) à l'electronic dans music (EDM) en passant par le hip-hop et le jazz», précise en anglais Tobi, sur Spotify, «voici 40 des meilleurs artistes et groupes du Luxembourg, représentés ici dans une sélection de 40 titres».

Du premier titre «Equality Song» de Francis of Delirium au quarantième «Neon City» de Francesco Tristano, en passant par «My Love is Free» de Edsun ou encore «Note Your Slave» de Pshychodynamica , comme nous le recommande Tobi Davis, «explorons l'incroyable variété musicale générée par cette petite mais unique nation européenne».

(fl/L'essentiel)