10% des dépenses sont effectuées à l'étranger

Pour s'éduquer, s'habiller, équiper la maison ou s'amuser, les résidents, spécificité géographique du Luxembourg oblige, n'hésitent pas à passer la frontière. Ainsi, en 2017, quelque 10% des dépenses de consommation étaient réalisées à l'étranger, indique le Statec, mercredi. Un chiffre stable ces dix dernières années (11% en 2007).

Les dépenses les plus «exportées» sont celles concernant l'enseignement: 44% des dépenses du secteur étaient effectuées à l'étranger en 2017. Les résidents se rendent ensuite à l'étranger pour s'habiller puisque près d'un tiers de leur budget vêtements et chaussures est déboursé en dehors du pays (30%). À noter que ces messieurs dépensent un peu plus (34%) que les femmes (29%) et les enfants (25%).

Un livre sur deux acheté à l'étranger

Vient ensuite tout ce qui a trait à l'aménagement de l'intérieur: près d'un quart des dépenses mobilier et équipements ménagers sont faites à l'étranger, surtout le mobilier (35%) et tout ce qui est verrerie, vaisselle et ustensiles de cuisine (37%).

Enfin, les résidents dépensent 18% de leur budget culture et loisirs à l'étranger, surtout lors de leurs vacances. À noter que ce chiffre est largement boosté par le fait que près d'un livre sur deux (46%) est acheté à l'étranger via Internet.

(mc/L'essentiel)