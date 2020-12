Que faire des fleurs ne pouvant plus être vendues?

Depuis dimanche, les supermarchés, les fleuristes et les stations-services ne peuvent plus vendre de fleurs en magasin. «Un soir, en allant à la station-service, quand j'ai vu toutes les fleurs à côté des poubelles, j'ai pleuré en réalisant qu'elles ne seront pas ramassées avant plusieurs jours et que personne ne verrait leur beauté», raconte Aurelija, une habitante de Hamm âgée de 36 ans et amoureuse des fleurs.

Elle trouverait génial que certaines grandes chaînes donnent aux gens les fleurs invendues. «Je pourrais les arranger en bouquets et leur donner une seconde vie en les offrant», ajoute-t-elle. La Fédération horticole luxembourgeoise indique à L'essentiel que «de nombreux fleuristes sont encore ouverts et proposent un service de click and collect. Certains sont en congés et en profitent pour retirer les décorations de Noël et se préparer pour la réouverture».

Des remises proposées aux clients

«On essaye au maximum d'éviter le gaspillage, explique Jan de Vry, le gérant de Fleurs Vry. On fonctionne par commande pour écouler le stock. En mars, nous avions mis nos invendus devant la porte. Pour l'instant ce n'est pas le cas». Du côté de Fleurs Wüst, à Heisdorf: «Les frigos sont vides, on n'a plus de fleurs coupées. Nous avons fait des achats raisonnés pour éviter d'avoir trop de stock sur les bras», relate Francine Wüst.

Après les annonces du gouvernement, Auchan a suspendu les commandes, des remises ont été proposées aux clients et 95% des produits ont été sauvés. Le restant a été acheminé vers un centre de transformation pour permettre la production de biogaz. Dans certaines stations Gulf, comme celle de Differdange, le fournisseur a repris les fleurs du magasin.

(L'essentiel/Marion Mellinger)