Un grand préfabriqué pour le Nordstad-​​Lycée

Les 571 élèves du Nordstadt Lycée et leurs professeurs se sentent un peu à l'étroit dans les locaux actuels. Alors en attendant la construction du tout nouveau complexe scolaire qui accueillera, en 2026, l'intégralité des élèves (aujourd'hui répartis à trois endroits à Diekirch et Ingeldorf), «il a été projeté d'ériger une structure préfabriquée qui permettrait au NOSL de s'étendre et de démarrer plus tôt son activité à Erpeldange-sur-Sûre», ont indiqué lundi, François Bausch et Claude Meisch, à une question du député DP André Bauler.

Les ministres de la Mobilité et des Travaux publics et de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, ont confié que la Ville de Diekirch s'était montrée «ouverte à la discussion de mettre à disposition de l'État des parcelles pour la construction d'une telle structure provisoire tout en se réservant la faculté d'utiliser ce bâtiment pour ses propres besoins, après le déménagement du NOSL».

Entre 400 et 450 élèves

Ce bâtiment provisoire, «en cours d'élaboration», fonctionnera «en complément» à celui situé rue Merten, à Diekirch, et sera de type préfabriqué, «à l'instar de celui construit par la Ville de Differdange, pour les besoins de l'École internationale (EIDE), et de la structure temporaire érigée au campus Geesseknappchen, à Luxembourg-Ville».

Il pourra accueillir entre 400 et 450 élèves et prévoit la construction de salles de classes, de salles spéciales, ainsi que d'ateliers polyvalents, des locaux pour l'administration et les enseignants, ainsi qu'un restaurant et une cuisine.

