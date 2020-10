«Opérer un bébé en pleine santé devrait être interdit»

«Fille ou garçon?». C'est souvent la première question que pose l'entourage aux futurs parents, les échographies permettant de savoir tôt le sexe de l'enfant. Quand ce dernier est intersexué, c'est un choc pour les parents. «Nous devons leur expliquer que les cas sont rares mais normaux et que l'enfant est en parfaite santé», témoigne Yolande Klein, de l'Association luxembourgeoise des sages-femmes.

Le taux d'enfants nés avec des variations des caractéristiques sexuées est estimé à 1,7% et pose le problème des interventions chirurgicales ou médicales pour les faire rentrer dans une case, fille ou garçon. «Le discours ambiant dit que les mœurs ont changé et que ces opérations n'ont plus cours, mais aucune loi ne le garantit», martèle le Dr Erik Schneider, de l'ASBL Intersex & Transgender Luxembourg. Les concertations pour créer une telle loi ont débuté.

«Protéger les mineurs incapables de discernement»

«L'idée est de protéger les mineurs encore incapables de discernement, précise le docteur. Un enfant de 13 ans qui s'identifie à un garçon doit avoir accès, s'il le souhaite, à un traitement pour empêcher sa poitrine de se développer. Mais il est inadmissible d'opérer un bébé quand son pronostic vital n'est pas engagé!», insiste le Dr Schneider.

Au-delà de la loi, pour lever le tabou, «il faut transmettre le savoir, estime Erik Schneider. On met souvent en avant le harcèlement scolaire pour taire l'intersexuation, mais on a constaté que quand on l'expliquait aux jeunes enfants, ils n'avaient aucun mal à l'accepter». La semaine de sensibilisation, débutée lundi, met l'accent sur la formation des actuels et futurs enseignants. Et elle donne un espace d'expression anonyme aux adultes intersexués, car «ce sont eux qui peuvent nous dire ce dont ils ont besoin».

(Séverine Goffin/L'essentiel)