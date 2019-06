9 178 entrepreneurs soutenus de A à Z

«Je suis plein d'enthousiasme», sourit Luc Frieden, le nouveau président, depuis quelques semaines, de la Chambre de commerce (cc). Celui-ci a pris ses fonctions en sondant le terrain et en rencontrant les membres de la cc. «Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une très grande diversité de l'économie luxembourgeoise représentée à la cc. Ça va du petit café à la grande banque ou à la sidérurgie».

Les PME au cœur de la Croissance



Également présent mardi à la Chambre de commerce, le ministre DP des Classes moyennes et du Tourisme Lex Delles a rappelé l'importance des PME pour le Luxembourg. «Elles sont le moteur de la croissance économique et de la création d'emplois au Luxembourg. Nous veillons à ce que le cadre législatif soit propice à la création et au développement des entreprises», a indique le ministre. Un travail législatif qui se fait main dans la main avec la Chambre de commerce, qui a rendu en 2018 des avis sur plus de 300 projets de loi et règlements grands-ducaux.

Avant l'entrée en fonction de Luc Frieden, qui a succédé à Michel Wurth, la Chambre de commerce a vécu une année 2018 riche en événements. Ainsi 9 178 entrepreneurs ont été conseillés, une hausse de 15,3% par rapport à 2017. «Il faut donner de l'assistance, du conseil, de l'accompagnement aux plus petites entreprises», souligne Carlo Thelen, directeur général de la cc, qui se félicite du développement de la House of Entrepreneurship. «Depuis sa création, en 2016, on a multiplié le nombre d'acteurs». Le soutien se fait sur des problématiques variées «et sur tous les domaines du cycle de vie de l’entreprise. Ça va de la phase de précréation, jusqu'à la création, le développement, l'internationalisation et la transmission».

Digitalisation

Défi majeur: la digitalisation. «Beaucoup d’entreprises sous-estiment l'importance de la digitalisation. Il faut les convaincre que c'est quelque chose qui peut améliorer leur productivité, les rendre plus présentes». Parmi les axes pour les années à venir, le nouveau président et la Chambre de commerce identifient aussi le recrutement d'une main-d’œuvre compétente.

Il faut «avoir du personnel formé et qualifié. La Chambre de commerce peut apporter du soutien à tout cela». Ainsi, en 2018, la Chambre de commerce a géré près de 2 000 contrats d'apprentissage dans 25 métiers différents et a œuvré dans la formation continue, en formant chaque jour quelque 220 personnes via les cours de la House of Training et de l'Institut supérieur de l’Économie.

Également présenté ce mardi matin, le plan stratégique 2019-2025 adopté par la Chambre de commerce a été élaboré en faisant remonter les besoins des entrepreneurs, pour leur proposer «un soutien efficace pour faire face aux défis d'une économie changeante». Un plan qui reprend les priorités que sont l'accès à une main-d’œuvre qualifié, au développement des compétences, la digitalisation et l’internationalisation, cruciale pour les entreprises du Grand-Duché. «Si nous voulons que la prospérité au Luxembourg continue, nous avons besoin d'un marché unique européen qui fonctionne et nous avons besoin d'un commerce international libre et équilibré», conclut Luc Frieden.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)