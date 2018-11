Ils vont tout donner derrière les fourneaux

Dans les cuisines professionnelles montées à Luxexpo The Box, «le jury sera à l’affût du moindre détail. Il faudra veiller à ne pas faire d’erreur d’inattention, comme de goûter un plat avec le doigt», souligne Alain Hostert, secrétaire général du Vatel Club Luxembourg.

Expogast

De samedi à mercredi, de 11 à 21h, à Luxexpo The Box. Détails sur le site Internet de l'événement

Expogast, qui débute samedi, attend 40 000 gourmets. Pendant que le public dégustera vins et crémants et se renseignera sur l'art de la table, les équipes luxembourgeoises seront en pleine concentration. La Villeroy & Boch Culinary World Cup les opposera à 74 autres nations. Le public les observera à travers des vitres.

Les cuisiniers luxembourgeois seront 28, répartis en équipes nationales adultes et juniors et de la restauration collective. Durant trois mois, écoles et patrons leur ont mis des lieux à disposition. «Au fil de l’entraînement, les équipes ont vu qu’elles pouvaient aller plus loin et préparer des plats de plus en plus complexes», note Alain Hostert. Les jeunes étaient partis pour rôtir la viande puis ont opté pour une cuisson basse température, ajouté de la mousseline de trompettes de la mort, des dimsums.

Le reportage de «L'essentiel Radio»:

(Séverine Goffin/L'essentiel)