Un nouveau quartier sur 20,5 ha à Hollerich

Après le Kirchberg et Gasperich, c’est au tour de Hollerich de faire sa mue: de nombreux projets sont aujourd’hui en cours d’élaboration dont le quartier «Nei Hollerich» - borné par la rue de Hollerich, la rue de l’Aciérie, la route d’Esch et les lignes ferroviaires - qui prendra place sur des terrains industriels détenus par Paul Wurth S.A. et Landewyck Group.

Tous deux sont réunis depuis 2013 dans un Groupement d’intérêt économique qui s’est félicité lundi, dans un communiqué, du dépôt du Plan d’aménagement particulier (PAP) en décembre 2020. Une première étape vers la construction, même si le premier coup de pelle ne devrait intervenir qu'en 2023 ou 2024 et que les premières habitations ne devraient être terminées qu'en 2025 ou 2026.

Ce projet proposera sur 20,5 hectares, 390 000 m² de surface construite dont la moitié dédiée à des logements (4 500 habitants). L’autre moitié sera dédiée à des espaces de travail (5 500 emplois). Le tout associé à des restaurants et des espaces verts, connecté au tram, à deux pas de la gare et respectant les plus hautes normes environnementales.

Loin de son usage industriel d’autrefois, certes, mais le GIE a tenu à rappeler que le projet proposera un «mariage harmonieux du patrimoine historique avec des constructions nouvelles». L’ancien siège social de Paul Wurth et un grand hall industriel seront ainsi conservés, tout comme le Landewyck Building, d’inspiration Bauhaus, qui sera entièrement rénové et reconverti en espace de bureaux.

Longtemps délaissé, le quartier de Hollerich est donc aujourd'hui réinvesti. On notera la construction de la Cité de la Sécurité sociale, le nouveau siège de POST à l'est et le projet «Porte de Hollerich» à l'ouest (à l'horizon 2030). Le tout associé à un réaménagement écologique de la Pétrusse aujourd'hui canalisée par du béton.

