Les mordus de la manette sont à Luxexpo The Box

Manettes en mains et casques sur la tête, les amateurs de jeux vidéo se sont donnés rendez-vous, tout le weekend, au salon LGX, pour Luxembourg Gaming Xperience. Stands de Cosplay, science-fiction, combats de boxe ou encore mangas ambulants... Luxexpo The Box respire la fantaisie et s’est transformée en un véritable monde virtuel, dès samedi matin. Un salon quatre fois plus grand que les années précédentes, avec trois nouveaux univers: Japan, Culture Pop et Monde imaginaire.

Au contact des manettes, face aux écrans, les yeux s’écarquillent et les doigts deviennent frénétiques pour les 800 participants, tous prêts à affronter leurs adversaires pendant une quinzaine de tournois. Et pendant qu’ils jouent, la foule est aussi présente, assiste et applaudit le spectacle virtuel. La convention, qui se poursuit dimanche, a déjà trouvé son rythme de croisière.

Loin d’être uniquement destiné aux garçons, le LGX plaît aussi énormément à la gent féminine. «J’aime l’univers Cosplay, le style manga mais je suis aussi une grande joueuse de Fortnite. J’ai l’habitude de fréquenter ce genre événements», glisse Mélissa, une jeune fille interrogée par L'essentiel.

«C'est top, ça fait sortir les enfants de leur chambre, de leur bureau et ça permet à toute la famille de participer», confie une mère de famille venue encourager son fils inscrit à la compétition Fortnite. Et le LGX a mis les petits plats dans les grands concernant la liste d’invités spéciaux. Teeqzy et Mushway, deux joueurs pros de Fortnite, seront notamment présents dimanche dans l’Arena du même nom.

Luxembourg Gaming Xperience (LGX) / Samedi et dimanche, de 9h à 18h, à Luxexpo The Box.

(L'essentiel/Sara Lima)