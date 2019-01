Un électeur sur douze était étranger en 2017

Les résidents étrangers étaient 34 638 à s’être inscrits sur les listes électorales pour les élections communales de 2017, selon une étude du Cefies, publiée jeudi. Le Centre d’étude et de formation interculturelles et sociales relève que le taux d’inscription est ainsi passé de 17 à 22,8% entre 2011 et 2017.

Le nombre de nationalités représentées sur les listes est aussi passé de 108 à 134, entre octobre 2016 et juillet 2017. Les ressortissants étrangers originaires d’un pays de l’Union européenne étaient 31 288 à avoir fait la démarche, soit 23,2% du total des résidents.

Les Néerlandais présentaient le taux le plus élevés (32%), suivis des Belges et des Allemands avec 28%. Les Portugais étaient les plus nombreux, 13 093, pour un taux d’inscription de 22%.

270 candidats étrangers

On comptait aussi 3 350 électeurs issus de pays tiers (19,7% d’inscrits), les Monténégrins étant les plus représentés , devant les Capverdiens.

Les jeunes non-luxembourgeois âgés de 18 à 24 ans étaient eux 561 à faire la démarche, soit 5%. «Le taux d’inscription augmente avec l’âge, notamment à partir de 40 ans», note le Cefies. Au final, un électeur sur douze était de nationalité étrangère.

Il y avait aussi 270 candidats étrangers sur 3 575 en 2017, contre 236 sur 3 319 en 2011. Les Portugais étaient les plus représentés (86) devant les Italiens et les Allemands (34). Quinze ont été élus (1,3%).

(Mathieu Vacon/L'essentiel)