2 000 jeunes à fond pour le «Wibbel an Dribbel»

Plus de 2 000 élèves du cycle 2.2 des écoles fondamentales luxembourgeoises vont se mettre au sport avec la 29e édition du «Wibbel an Dribbel». Plus de 100 moniteurs, de onze fédérations sportives luxembourgeoises, vont proposer des ateliers aux enfants, le vendredi 5 juillet, et du 8 au 11 juillet. Des démonstrations sportives, par des athlètes expérimentés, seront au rendez-vous pour les captiver. Cette action de promotion sportive d'été est organisée par le ministère des Sports en collaboration avec la Ligue des associations sportives de l'enseignement primaire (LASEP).

Le «Wibbel an Dribbel» accueille pour la deuxième fois depuis sa création, en 1991, un groupe cible plus jeune, à savoir des élèves âgés de 7 à 8 ans (cycle 2.2) au lieu de 9 à 10 ans (cycle 3.2). La majorité des fédérations ont souscrit à cette modification parce que ce groupe-cible plus jeune permet de mieux réaliser l’objectif majeur de l’orientation sportive des enfants. «Cette récente nouvelle orientation du Wibbel an Dribbel n’affecte en rien ses objectifs qui restent notamment la promotion, auprès des plus jeunes, de l’envie à pratiquer une activité sportive, la découverte de disciplines sportives nouvelles et la détection des talents et des préférences personnelles des enfants pour les orienter vers une pratique régulière au sein d’une association sportive», assure le ministre des Sports, Dan Kersch.

Pour la deuxième année consécutive, le ministère des Sports s’engage dans une coopération étroite avec ses partenaires des projets-pilotes en motricité: «Fit Kanner Miersch», «Hesper beweegt sech» et «Sport-Krees Atert», pour organiser des activités dans le cadre du «Wibbel an Dribbel» au niveau local. Par conséquent, la manifestation sportive ne se déroulera pas non seulement dans les infrastructures de la Coque, mais aussi dans les communes de Mersch, Hesperange et Redange. Cette extension au niveau local a pour but de rendre accessible cette promotion du sport à un plus grand nombre de jeunes. C'est aussi un moyen de nouer des liens durables entre les enfants et les clubs locaux.

(Dimitry Jaffrès/L'essentiel)