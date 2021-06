La Ville compte les piétons via leurs smartphones

«L'an dernier, on avait mis en place des terrasses provisoires rue Notre-Dame, en supprimant des places de parking. On a compté le flux de piétons. Résultat: cette rue connaît maintenant une affluence beaucoup plus importante qu'avant, grâce aux terrasses. Ça attire plus de gens, on a pu pérenniser notre action», explique Serge Wilmes, le premier échevin de la capitale. Les piétons ont été comptabilisés par le biais d'un système mis en place par la capitale.

Des données à affiner



En passant par les bornes wifi, le système compte... les GSM plus que les piétons. Ceux qui n'ont pas de téléphone, comme les enfants, ne sont pas comptés. Et ceux qui ont deux smartphones, un privé et un pour le travail, par exemple, sont comptés deux fois. Les données brutes recueillies doivent donc être pondérées.

Les passants et leurs parcours sont en effet tracés, via leurs smartphones, par les bornes wifi disséminées dans la ville. En bornant sur une antenne wifi, le GSM envoie l'info de sa présence. Des informations «complètement anonymisées», assure le premier échevin, qui précise que les services de la Ville ont préparé un projet «conforme à la législation sur la protection des données». Les informations sont conservées 24 heures, pour être intégrées aux statistiques, puis détruites.

«Gouverner sur des chiffres plutôt que des impressions»

«Ça nous permet vraiment aussi de mieux cibler nos actions pour accompagner et soutenir le commerce en ville», indique Serge Wilmes. «On l'a testé pendant un certain temps» avant de l'annoncer officiellement. Et, outre la rue Notre-Dame, la phase test a déjà apporté quelques éléments concrets. Par exemple, le nombre de personnes passant par la Ville Haute a diminué de 80% pendant le premier confinement avant de remonter progressivement au fil des réouvertures. Après un pic à 140 000 personnes tout début mars 2020, la Ville Haute a ainsi vu passer moins de 20 000 piétons le 30 mars.

Le nombre de visiteurs dans la Ville Haute s'est effondré avec le premier confinement.

«C'était vraiment une chute brutale. Pendant la deuxième vague, la baisse n'a été que de 20%, les mesures n'étaient plus les mêmes», analyse le premier échevin CSV. «Parfois, des impressions qu'on a, comme le fait qu'il y a eu trop de monde en ville pour le Black Friday, il faut les nuancer. Il y a eu moins de monde en ville ce jour-là qu'un jour sans les mesures». Tout ça «permet de gouverner non pas sur des impressions, mais sur des chiffres, sur quelque chose de tangible». De quoi orienter des «actions en faveur des commerces, de l'espace public, et d'autres domaines qui ont toutes pour but de garantir et améliorer la qualité de vie de nos habitants et visiteurs», conclut l'élu.

La deuxième vague a amené des mesures moins strictes.

Le samedi est le jour le plus fréquenté de la semaine, mais avec des fluctuations notamment liées à la météo.

