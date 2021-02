L'appel de la boisson plus fort que le couvre-​​feu

En raison des mesures sanitaires, actuellement en vigueur au Luxembourg au moins jusqu'au 14 mars 2021, les bars et les restraurants sont tristement fermés, et on vous le rappelle par la même occasion, un couvre-feu est également de vigueur pour tenter de faire face au Covid-19.

Autant de mesures contraignantes qui n'empêchent visiblement pas les plus téméraires de boire jusqu'à plus soif à des heures très avancées de la soirée. La police grand-ducale a pu le constater dans la nuit de vendredi à samedi dans la commune de Frisange, mais aussi à Luxembourg-Ville.

Ivre et sans permis

Au sud du pays tout d'abord, et plus précisément à Hellange, petite localité de la commune de Frisange, frontalière avec la France, un automobiliste a été contrôlé par la police dans un état d'ébriété trois fois supérieur aux normes autorisées. Les faits se sont déroulés vers 22h45 rue de Bettembourg et le permis de conduire du conducteur lui a été retiré dans la foulée.

Dans les rues de la capitale, ensuite, un autre automobiliste a confondu vitesse et précipation au moment où il a croisé la route de la police rue de Hollerich sur le coup de 2h15 du matin. Ivre et positif à l'éthylotest, le conducteur ne possédait pas de permis de conduire. Peu de temps après, dans le même quartier de Luxembourg-Ville, un troisième automobiliste a lui aussi été arrêté par la police pour les mêmes raisons: état d'ivresse et violation du couvre-feu.

(fl/L'essentiel )