Des timbres pour la première bougie du petit Charles

Le 10 mai 2021, le petit prince Charles soufflera (déjà!) sa première bougie. Un anniversaire pas comme les autres que POST a voulu célébrer en créant une série de timbres. Le groupe émet un feuillet de 8 timbres, un timbre individuel, ainsi qu'une carte vue avec un timbre.

Avec en vedette, évidemment, le petit garçon du Grand-Duc héritier et de la Grande-Duchesse héritière. Réalisés par les photographes Sophie Marque et Céline Maia, les clichés retracent les douze premiers mois de la vie de Charles, en deuxième position dans l'ordre de succession derrière son père.

La série sera disponible à partir de lundi sur www.postphilately.com et au Guichet Philatélique. À noter que les collectionneurs pourront faire oblitérer leurs timbres avec le cachet créé spécialement pour l'occasion, lundi, au «Café Wëllem» (1, rue de la Reine à Luxembourg-Ville) de 10h à 17h et au Guichet philatélique (13, rue Robert Stümper à la Cloche d'Or) de 9h à 12h et de 13h à 17h.

(L'essentiel)