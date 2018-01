C'est officiel, les Galeries Lafayette vont s'installer

Les Galeries Lafayette au centre Royal-Hamilius, c'est officiel. Les dirigeants du grand magasin français ont confirmé ce mardi lors d'une conférence de presse, leur implantation prochaine à Luxembourg-Ville. «Les premiers contacts remontent à avril 2017 et nous avons signé ce matin avec Nicolas Houzé et son père Philippe (NDLR: directeur général et président des Galeries Lafayette) un bail de longue durée, de dix ans, pour une installation au Royal-Hamilius», a annoncé Thierry Behiels, CEO de Codic International, promoteur du projet. Le department store occupera 8 000 m² de surface de vente, plus 1 000 m² de réserves, sur 6 étages. L'ouverture est prévue en novembre 2019. C'est la troisième grande annonce, après celles de l'arrivée de Delhaize et Fnac.

«Nous avons choisi Luxembourg, car c'est un projet prestigieux, avec une architecture prodigieuse. Et l'architecture fait partie de l'expérience client», a souligné Nicolas Houzé. Sans pouvoir donner foule de détails sur le futur magasin, le directeur général a indiqué que l'offre irait des marques accessibles comme celles développées en propre, jusqu'au premium, voire au luxe. «Cela sera un lieu prescripteur de tendances, avec des marques françaises et internationales, des marques connues et de nouvelles marques. Nous avons 18 mois pour peaufiner l'offre. On l'étudie pour faire rayonner la mode française, internationale, et aussi répondre aux attentes locales», a complété le dirigeant, qui attend un million de visiteurs par an. Jusqu'à 150 collaborateurs seront recrutés «localement».

Autour de ce vaisseau amiral, le 8e Galeries Lafayette hors de France, la commercialisation des cellules pour boutiques (3 450 m²) va pouvoir débuter. «On attendait cette officialisation pour choisir des enseignes qui seront complémentaires à celles de Galeries Lafayette, et on ne veut pas de marques que l'on retrouve partout», a signalé Thierry Behiels. Le parking de 630 places (dont 73 réservés aux logements et 50 aux bureaux) sera ouvert au public en septembre prochain. Et la zone piétonne sera prête pour l'ouverture des commerces, a assuré la bourgmestre de la capitale, Lydie Polfer.

Nicolas Houzé, le directeur général des Galeries Lafayette au micro de «L'essentiel» de Mathieu Vacon:



Et pendant ce temps-là à #Luxembourg... En direct de la conférence de presse révélant le projet de l'arrivée des @Galeries_Laf au sein du Royal Hamilius, en présence de Nicolas Houzé, Lydie Polfer et Thierry Behiels #commerce #international pic.twitter.com/ffPyxl9iRb — Galeries Lafayette (@Galeries_Laf) 30 janvier 2018

(Mathieu Vacon/L'essentiel)