Vers une pénurie de lits d'hôpitaux dans le Nord?

Dans le nord du pays, la population ne cesse d'augmenter et devrait, d'après les calculs, atteindre plus de 120 000 habitants d'ici cinq ans. Les hôpitaux auront-il encore les capacités pour assurer les soins médicaux? C'est la question parlementaire qu'ont adressée, ce lundi, les députés CSV Martine Hansen et Marco Schank au ministre de la Santé Étienne Schneider (LSAP) et au ministre de la Sécurité sociale Romain Schneider.

Dans leur texte, les députés rappellent que le Centre Hospitalier du Nord (CHdN), avec ses sites d'Ettelbrück et de Wiltz, a pour mission de prendre en charge principalement les citoyens du nord du pays lors d'une hospitalisation stationnaire, d'un passage à l'hôpital de jour ou en ambulatoire. Or, il n'est pas rare que les patients qui y sont traités viennent des cantons de Mersch et d'Echternach. Au vu d'une population en constante augmentation dans le nord, les députés voient rouge en ce qui concerne la planification des hôpitaux.

Pas de répartition en vue

Dans sa réponse, le ministère de la Santé se réfère aux études et prévisions de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Statec). «Les besoins en matière de santé sont déterminés sur la base des tendances démographiques et de l'état de santé général de la population. Afin d'obtenir des informations sur l'évolution démographique de la population résidente, on consulte les études et prévisions du Statec», précise le texte.

Le ministère attire également l'attention sur la loi du 8 mars 2018 permettant d'évaluer avec une plus grande précision les affectations hospitalières et donc d'adapter l'offre aux besoins. En outre, bien que la loi fixe un nombre maximum de lits pour l'ensemble du pays, une répartition entre les hôpitaux respectifs n'est pas prescrite. Ainsi, chaque hôpital est libre de soumettre au ministère de la Santé une demande d'autorisation avec le nombre de lits souhaité.

Selon le ministère de la Santé, en juillet 2018, le CHdN a demandé 321 lits pour les soins aigus et 36 lits pour un moyen séjour. Cela correspond à 3,5 lits pour 1 000 habitants en soins aigus. Le taux était identique à celui précédemment déterminé pour la région du nord.

(Christine Biadacz/L'essentiel)