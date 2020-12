«Encore mieux prévenir et faire reculer la maladie»

Améliorer les flux d’informations et de données entre les spécialistes et les différentes institutions impliquées dans la prise en charge des patients: le deuxième Plan National Cancer (2020-2024), lancé vendredi par Paulette Lenert, a pour ambition le développement de la digitalisation et la mise en place de l’informatisation à tous les niveaux.

La ministre a rappelé les «chiffres alarmants» du cancer au Grand-Duché : 3 000 nouveaux cas sont diagnostiqués et quelque 1 100 personnes meurent chaque année. C'est la première cause de décès chez les hommes et la deuxième chez les femmes.

La ministre s’est félicitée des progrès permis par le premier PNC (2014-2018): la création du centre national de génétique humaine au sein du Laboratoire national de santé, de l’Institut national du cancer et la mise en œuvre d'un programme national de détection précoce du cancer colorectal. Paulette Lenert a souhaité que ces plans permettent «de combattre cette maladie et à terme, de mettre en place des leviers d’actions pour encore mieux la prévenir et la faire reculer».

(mc/L'essentiel)