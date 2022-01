48 heures après la découverte d’un loup, mardi, dans un champ de Wincrange, tout le monde ne parle que de ça dans le nord du Luxembourg et dans la Belgique toute proche. Ce jeudi, nous nous sommes rendus chez des éleveurs de moutons résolument inquiets du retour du prédateur dans la région.

Alors qu’un exploitant de plus de 400 moutons dans le petit village de Berle, qui a tout de même pris la peine de mettre à l’abri tout son élevage, n’a pas voulu s’exprimer sur la question, d’autres habitants se sont montrés nettement plus loquaces. De nombreux particuliers possèdent en effet de plus petits élevages d’une dizaine de moutons.

«On est sur nos gardes depuis décembre»

«J’ai six moutons et c’est une affaire de famille», nous confie une habitante de Weiswampach. «On a vraiment peur que le loup vienne "jouer" avec nos moutons. Quand un loup attrape un mouton, ce n’est pas une mort agréable. Peu importe l’indemnité du gouvernement, ce n’est pas la question. J’ai rentré tous mes moutons dans une étable, mais c’est un animal que l’on ne peut pas mettre à l’intérieur quand il fait chaud. Je ne suis ni pour, ni contre le loup. Je ne veux pas le tuer, mais moi j’ai peur. Je ne veux pas perdre mon mouton de 12 ans. Ce serait triste de le voir mort un matin».

À deux pas de la frontière grand-ducale, le loup ne rassure pas non plus dans les petits villages de la commune de Bastogne. «J’ai renfermé mes brebis dans la garage», nous indique un habitant de Longvilly. «J’essaie de les garder le plus longtemps possible à l’extérieur, mais là, je prends mes précautions avec le loup qui rôde dans les parages. On est sur nos gardes depuis décembre. Je ne suis pas un anti-loup, mais je ne veux pas les retrouver les quatre fers en l’air. La photo prise à Wincrange nous inquiète. Le loup est dans le coin et ce serait malheureux que mes deux béliers tombent à cause de lui. On n’est jamais bien indemnisé, si on les perd. La présence du loup ne nous rassure pas».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)