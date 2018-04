Bettel vante un Grand-​​Duché en pleine mutation

Pour son dernier discours sur l'état de la Nation, Xavier Bettel a pris le temps, d'emblée, d'expliquer pourquoi, en décembre 2013, son gouvernement a dû mettre sur pied un paquet d'avenir pour réaliser des économies. «Nous n'avions pas le choix. Les agences de notation menaçaient le triple A. Et croyez-moi, pour le Luxembourg et la place financière, il s'agit bien plus que de trois voyelles!» Le paquet d'avenir et les mesures prises par le gouvernement Bettel «font qu'aujourd'hui, en 2018, le Luxembourg est en bonne santé et préparé pour l'avenir», a insisté le Premier ministre.

À titre d'exemple, il s'est appuyé sur les projections du budget de l'Administration centrale (sans la Sécurité sociale et les finances communales). Alors que l'année dernière le déficit a été ramené à 220 millions d'euros, les experts attendent un excédent de 202 millions d'euros d'ici cinq ans, à scénario constant. Xavier Bettel a aussi souligné «qu'un euro sur deux, soit 11,7 milliards d'euros du budget de l'État, est consacré aux prestations sociales, à la Sécurité sociale et aux transferts de revenus».

«Notre pays est différent et c'est très bien comme ça»

Face à une assemblée de 60 députés qui l'attendaient au tournant, le Premier ministre n'a pas mâché ses mots sur la mobilité. «Notre pays se trouve dans un bouchon. La mobilité doit devenir la règle et l'immobilité l'exception», a-t-il soutenu, avant de lancer une kyrielle de chiffres. Ainsi, entre 2003 et 2013, au total 1,36 milliard d'euros ont été investis dans le rail. Depuis le début de cette législature, 1,6 milliard a été injecté dans le train. Idem pour les routes. «Quand en 2013, 180 millions d'euros étaient investis, cette année ce sont 340 millions d'euros qui sont planifiés».

Quant au développement démographique, le Premier ministre a reconnu que «le Luxembourg n'était pas préparé à une telle croissance». En dix ans, entre 2007 et 2017, quelque 100 000 personnes sont venues s'installer au Luxembourg et 100 000 nouveaux frontaliers sont venus travailler au Luxembourg. «Aujourd'hui, nous travaillons à la planification du Luxembourg de demain», a-t-il fait savoir. Il a conclu en disant que notre pays «est différent d'il y a quatre ans, et c'est très bien comme ça».

(Patrick Théry/L'essentiel)