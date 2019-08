Les jeunes voyagent plus près que les seniors

Les plus jeunes et leurs grands-parents passent leurs vacances de manière bien différente. C’est ce qu’a montré une étude menée au Luxembourg et en Belgique par Mastercard et publiée mercredi. Elle détaille les habitudes des baby-boomers (nés dans les années 1950) et des millennials (nés dans les années 1990).

La différence la plus notable concerne logiquement le budget, les jeunes du Luxembourg consacrant en moyenne 1 410 euros pour leurs vacances, quasiment moitié moins que leurs aînés (2 765 euros). Les millennials sont 22% à avoir opté pour un séjour en dehors de l’Europe, contre 34% pour les baby-boomers, même si ces derniers sont également nombreux (38%) à partir en voiture dans un pays limitrophe. Les plus jeunes partent en moyenne moins longtemps, 28% privilégiant même les visites sur un week-end prolongé.

Comme attendu, les vacanciers nés dans les années 1990 sont plus enclins à réserver via un site ou une application, les grands-parents restant fidèles aux agences de voyage. Pour les deux catégories, les plateformes Booking et Airbnb sont les plus populaires. Mais de manière plus surprenante, ce sont ces mêmes seniors qui utilisent le plus la carte bancaire pour régler leur logement (79% contre 63%). L’hébergement représente, pour les seniors comme pour les jeunes, autour de 40% des dépenses globales, à chaque fois devant le transport, la nourriture et le shopping.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)