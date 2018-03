Plus de trois millions de nuitées l'an dernier

Le nombre de nuitées comptabilisées l'an passé au Grand-Duché a légèrement dépassé la barre des trois millions, selon des chiffres présentés ce mardi par le ministère de l'Économie et Luxembourg for tourism (LFT). La progression sur un an est de 4,3%, selon ces données qui ne tiennent pas compte des locations, des gîtes, et de l'économie partagée (Airbnb, etc.). L'hébergement dans l'hôtellerie est en hausse de 4% et représente plus de la moitié du total, devant les campings (un million de nuitées pour la première fois depuis 2015, +4%) et les auberges de jeunesse, qui profitent de l'ouverture d'une nouvelle infrastructure à Esch-sur-Alzette (+12%).

Les «logements Airbnb» encadrés?



Une étude sur l'ampleur des logements proposés à la location pour les touristes par les particuliers, de type Airbnb, doit être présentée d'ici cet été par le ministère de l'Économie. «Ce phénomène d'économie partagée est en principe une bonne chose, car il offre une complémentarité par rapport aux hébergements classiques. Mais c'est une activité commerciale et il faut penser aux impôts. Peut-être devra-t-on l'encadrer et la réglementer davantage», a expliqué Francine Closener.

Au-delà de ce nouveau site, les raisons de cette performance sont, selon LFT, liés au retour de la clientèle lointaine, au dynamisme de l'économie, à la météo favorable, ou encore à la promotion renforcée sur les marchés prioritaires. Les touristes venant de Suisse ont ainsi consommé 12% de nuitées supplémentaires entre 2016 et 2017, ceux originaires de Grande-Bretagne, des États-Unis et de Chine étaient 9% de plus. Les touristes venant des pays voisins et des Pays-Bas restent les plus représentés. «L'offre sur le terrain grandit, et on y investit. La promotion est aussi plus stratégique, plus ciblée» explique Anne Hoffmann, directeur de LFT.

Le tourisme de congrès en développement

Côté destinations, la capitale et la région Sud ont connu la plus grande progression des nuitées, mais l'évolution est positive dans les six régions touristiques. Les visites guidées à Luxembourg-Ville occupent la première place des attractions touristiques, devant le parc Merveilleux de Bettembourg et le Château de Vianden. Le Mullerthal Trail a lui vu sa fréquentation bondir de 41%, avec 149 138 randonneurs l'ayant emprunté. Le taux d'occupation des hébergements a atteint 78,5% et le revenu par chambre disponible était de 83,90 euros, en hausse de 38% entre 2012 et 2017.

La part du tourisme de loisirs atteint 42% du total, et celle d'affaires autour de 45%. «Le tourisme d'affaires après la crise était décroissant, les entreprises ont fait plus attention sur les dépenses. Les gens restaient moins longtemps sur place. Cela change un peu, ils restent plus longtemps et on constate une hausse des nuitées d'affaires», développe Anne Hoffmann.

Le tourisme de congrès (MICE), sur lequel un accent a été mis fin 2014 représente 13% du total. « La dernière action en cours du cluster MICE est la création d'un guichet unique pour démarcher les organisateurs de congrès d'une façon systématique. Le projet est lancé avec la Ville de Luxembourg qui a déjà un petit ''convention bureau'', limité sur la capitale. On veut élargir ce type de structure pour tout le territoire», souligne Francine Closener, secrétaire d'État à l'Économie.

