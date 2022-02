Bars et restos ouverts après 23h, le CovidCheck reste

«Un retour vers une vie plus normale». Le Premier ministre Xavier Bettel a annoncé un allégement des mesures de lutte contre la pandémie au Luxembourg. Ainsi, les bars et restaurants ne seront plus obligés de fermer après 23h et les discothèques pourront rouvrir. «Toute les mesures concernant le domaine privé s'arrêtent», a également indiqué le chef du gouvernement. Le système 2G+ (deux doses de vaccin + un test négatif), est également interrompu.

Omicron étant moins virulent, les règles relatives à l'isolement évoluent également avec la possibilité de mettre fin à son isolement en cas de test négatif deux jours consécutifs. La quarantaine est abolie. Le CovidCheck reste en place au travail avec «maintien des mesures de protection sociale».