Une bagarre a éclaté dans une cour de récréation

C'est tout d'abord une vidéo envoyée par un Mobile Reporter qui nous a mis la puce à l'oreille avant que les faits nous soient confirmés, ce mardi 30 juin, dans un communiqué de la ville d'Ettelbruck. La police grand-ducale a dû intervenir, le vendredi 26 juin, pour des actes agressifs commis dans une école fondamentale située à proximité de la place Marie-Thérèse.

Sur les images que nous avons reçues, on peut tout d'abord remarquer un individu se faire agresser par l'arrière avant que les esprits ne s'échauffent beaucoup plus violemment. Le tout à l'intérieur de l'enceinte du bâtiment en pleine cour de récréation. Et la ville d'Ettelbruck, choquée, de confirmer l'escalade de violence: «Il semble que des groupes d’individus se soient rendus sur le terrain de la ville pour une rencontre qui a été largement commentée sur les réseaux sociaux».

Des caméras dans la cour

Un intervention concertée des forces de l'ordre a dû avoir lieu dans la foulée, a encore indiqué la ville d'Ettelbruck. «La police grand-ducale est intervenue de manière efficace et rapide pour rétablir l’ordre et éviter toute nuisance à des personnes non concernées par les faits», continue la commune.

Face à l'augmentation récente du vandalisme et de la délinquance, la ville d'Ettelbruck ne compte pas en rester là. Une réunion est rapidement souhaitée avec le ministre de la Sécurité intérieure et dès ce mardi 30 juin, la zone proche de cette école sera désormais surveillée par une société de gardiennage. Des caméras de surveillance orientées vers la cour de récréation vont même être installées d'ici peu.

La police, de son côté, n'a pas encore communiqué sur les faits.

(fl/L'essentiel)