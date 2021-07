Des pluies violentes attendues au Luxembourg

L'été, décidément, a du mal à s'installer au Luxembourg. La météo, plus que maussade depuis le début du mois de juillet, va encore se dégrader ce mardi et demain, mercredi. À tel point que MeteoLux a émis un bulletin d'alerte jaune et annonce de fortes pluies sur l'ensemble du pays. Dans le détail, les météorologues du Findel prévoient des cumuls de pluie importants ce mardi, entre 12h et minuit. De 20 à 40 l/m² sont attendus, voire davantage localement en cas de pluie continue de forte intensité.

Le même phénomène météorologique risque de survenir ce mercredi, entre 11h et minuit, précise la station du Findel. L'épisode pluvieux s'accompagnera d'une baisse des températures. Il ne fera pas plus de 17 à 19°C ce mardi après-midi et on perdra encore un degré celsius mercredi. Il faudra attendre la fin de la semaine pour assister à une remontée des températures et à un retour du soleil, avec enfin un temps plus conforme à la saison.

(pp/L'essentiel)