Bloqué au Findel, il met le feu avec son accordéon

Ce n'est probablement pas la première, ni la dernière fois que des passagers devront patienter sur la piste de l'aéroport du Findel avant de décoller, mais force est de constater, à l'appui de cette vidéo envoyée ce mercredi par un de nos Mobile Reporters, que cela ne se passe pas toujours dans une telle ambiance. À l'aide de son accordéon, Davy Pontes, 28 ans, résidant à Elvange et originaire de Dalheim, s'est en effet chargé de divertir celles et ceux qui ont attendu deux heures, avant de quitter Luxembourg pour la ville portugaise de Porto.

«Cela s'est passé le jeudi 9 août 2018 à 10h58», nous rappelle très précisément Filipe Ferreira, qui nous a envoyé la vidéo. «Trois mois plus tard, je viens de retrouver cette séquence dans mon smartphone et je me suis dit que ce serait divertissant de vous la proposer. Nous devions décoller de Luxembourg pour rejoindre Porto, mais notre avion a dépassé les 40 minutes autorisées pour son décollage. Nous avons donc dû attendre deux heures dans l'avion... les esprits se sont alors échauffés et la police a même dû intervenir pour évacuer un passager qui ne voulait rien entendre».

C'est à ce moment précis que les hôtesses de l'air ont eu une idée lumineuse pour faire redescendre la tension. «David se trouvait avec son accordéon dans l'avion, car c'est son bijou et il ne voulait pas qu'il soit abîmé dans la soute», poursuit Filipe, 40 ans et résident de Roodt-sur-Syre, dans la commune de Betzdorf. «Elles lui ont alors demandé de détendre l'atmosphère avec son instrument. Il a un peu hésité, il était un peu gêné, et puis il s'est laissé aller. Pour le plus grand plaisir des passagers et même du pilote qui n'a pas hésité à le remercier au micro».

(fl/L'essentiel)