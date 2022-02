L'arnaque au mail de la police en plein boom

«Nous engageons à votre encontre des poursuites judiciaires pour pédopornographie, pédophilie, cyberpornographie et exhibitionnisme». Les résidents recevant un tel courrier électronique, signé par le directeur général de la police, sont semble-t-il de plus en plus nombreux. Le texte demande aux victimes d'envoyer leurs justifications sur une adresse gmail, en menaçant de poursuites. Alors que nous vous signalions déjà cette arnaque fin décembre, la police (la vraie) a une nouvelle fois communiqué sur le sujet, ce mercredi.

En effet, la police dit avoir été contactée plus de 200 fois ces trois derniers jours au sujet de ces e-mails envoyés par des malfrats se faisant passer pour le chef de la police. Les autorités luxembourgeoises rappellent qu'il s'agit bien d'une tentative d'arnaque, qui ne correspond en rien aux méthodes de travail de la police. Celle-ci conseille de simplement supprimer le mail sans donner suite à ce qu'il contient.

(L'essentiel)