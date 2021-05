Patience, le soleil va faire son retour ce week-​​end

Et si c'était enfin le retour du printemps au Luxembourg? La météo plus que maussade de ces derniers jours, liée à la présence d'un flux d'Atlantique nord, va s'améliorer progressivement à partir de ce jeudi et prendre une tournure plus conforme à la normale ce week-end. Selon MeteoLux, après une matinée encore pluvieuse, il fera un peu meilleur ce mercredi après-midi. Quelques rayons de soleil arriveront même à percer la grisaille.

L'embellie se confirmera jeudi, avec environ 6 heures d'ensoleillement dans la journée et des températures qui vont «grimper» jusqu'à 17°C l'après-midi, dans le sud du Grand-Duché. Les jours suivants et jusqu'à lundi inclus, le thermomètre oscillera entre 16 et 21°C et le soleil se fera de plus en plus présent dans le ciel, avec par exemple 12 heures d'ensoleillement attendu pour la journée de dimanche. La pluie, elle, devrait épargner le pays durant tout le week-end...

(pp/L'essentiel)