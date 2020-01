L'attaque iranienne est «une réponse mesurée»

Après les représailles iraniennes contre les soldats américains en Irak, dans la nuit de mardi à mercredi, la crainte d'une nouvelle escalade et d'une éventuelle guerre ouverte grandit. Pas chez le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères. Pour Jean Asselborn, interviewé mercredi matin sur Deutschlandfunk, il a estimé que ni les États-Unis ni l'Iran n'étaient actuellement intéressés par un conflit militaire. Pour lui, l'attaque iranienne sur les bases militaires était une «réponse mesurée». Personne n'a été blessé, l'Iran a voulu montrer sa force. L'ayatollah Khamenei a d'ailleurs qualifié le bombardement de «gifle à la face des Américains».

Jean Asselborn s'est aussi montré optimiste sur la réaction des États-Unis, en faisant référence à la réponse de Nancy Pelosi. La présidente démocrate de la Chambre des représentants a tweeté après l'attaque iranienne que l'Amérique et le monde ne peuvent pas se permettre une guerre.

Closely monitoring the situation following bombings targeting U.S. troops in Iraq. We must ensure the safety of our servicemembers, including ending needless provocations from the Administration and demanding that Iran cease its violence. America & world cannot afford war.