Sept accidents ont fait neuf blessés au Luxembourg

Les sapeurs-pompiers et les médecins ont eu beaucoup de travail dans la soirée de vendredi, au Grand-Duché. Le bulletin matinal du 112, ce samedi, recense en effet pas moins de sept accidents entre 16h50 et 21h07, qui ont fait au total neuf blessés. Un cycliste a tout d'abord été renversé par une voiture, rue du Faubourg à Kayl. Quelques minutes plus tard, deux voitures sont entrées en collision sur la rocade de Bonnevoie. L'accident a fait deux blessés.

Deux autos se sont également percutées sur le CR134, en direction de Beyren, avec là encore un bilan de deux blessés. Un accident a ensuite impliqué un bus et une voiture à Esch-sur-Alzette, au rond-point Raemerich (1 blessé). Une autre collision entre deux voitures s'est produite rue de Remich, à Bous. Cette fois, il n'y a eu heureusement que des dégâts matériels. La série noire s'est poursuivie à Dudelange. Vers 21h, une voiture a percuté un véhicule stationné route de Luxembourg. La collision a fait un blessé.

Deux autres personnes, enfin, ont été blessées dans un accident impliquant deux véhicules sur la N31 à Kayl, en direction d'Esch-sur-Alzette.

