«Un succès, même un exploit», souligne Michel-Édouard Ruben, économiste au sein de la Fondation Idea (association créée par la Chambre de commerce). Le Luxembourg, qui avait fixé l'objectif en 1956 de démocratiser la possession immobilière au Luxembourg, comptait en 2020 68% de propriétaires, contre 56% en 1971 (voir graphique).

«Ce phénomène s'est produit alors que le nombre de ménages a explosé (la population est passée de 364 850 habitants au 1er janvier 1981 à 634 700 au 1er janvier 2021) et que les prix immobiliers se sont envolés (+1 398% entre 1981 et 2021)», poursuit-il. Pour la Fondation, qui a organisé ce mardi une conférence de presse pour appeler à un renouveau de la politique du logement, l'enjeu n'est pas de faire baisser les prix immobiliers, qui se sont envolés de 1970 à 2020 (voir graphique).

«La hausse des prix immobiliers est une "bénédiction" qui a contribué à enrichir de nombreux propriétaires à hauteur de centaines de milliers d'euros, y compris parmi les ménages modestes», estime Michel-Edouard Ruben, qui rappelle qu'au Luxembourg environ 40% des ménages en situation de risque de pauvreté sont propriétaires.

La Fondation appelle plutôt à une réduction des coûts d'accès à un logement décent, pour ceux qui sont véritablement contraints financièrement. «La politique d'aides aux propriétaires-occupants devrait cesser d’être généraliste et intégrer, à l’instar du RMG/Revis, des éléments de revenus - voire de patrimoine», juge Michel-Edouard Ruben. L'économiste considère que les «plus de 800 millions d’euros» de manque à gagner annuels pour le Trésor public au titre d’aides non conditionnées aux revenus (Bëllegen Akt, TVA-logement, déductibilité des intérêts, cotisations-épargne, non-taxation des plus-values sur la résidence principale) ne doit plus financer l’enrichissement de riches propriétaires. «Cela doit plutôt servir à augmenter le parc de logements dans les mains publiques, dit-il. 800 millions d’euros par an est une somme qui permettrait à l’État d’acheter de nombreux appartements qu’il pourrait louer à coût modéré».

Investir dans des logements en Grande Région?

Dans ce même objectif, la Fondation estime qu'il faut s'occuper du sort «peu enviable» des locataires du marché privé (taux d’effort moyen de 37%, reste à vivre après paiement du loyer causant des fins de mois difficiles à partir du 17 pour nombre d’entre eux, etc.). «Cela suppose, prioritairement, une augmentation du taux de recours à la subvention de loyer qui bénéficie à environ 6 500 ménages alors que plus de 30 000 seraient éligibles», indique Michel-Edouard Ruben.

La Fondation avance d'autres pistes, comme créer un fonds qui investirait dans des logements au Grand-Duché et dans la Grande-Région (lesquels seraient loués à coût modéré à des salariés travaillant au Luxembourg), inciter les entreprises à verser des aides au loyer à leurs salariés (sur le modèle des bonifications hypothécaires versées par les employeurs actuellement en vigueur), ou encore rendre possible, sous conditions de revenus et de fortune, pour des familles qui travaillent au Luxembourg depuis plus de cinq ans, l’utilisation d’une fraction de leurs cotisations au régime de pension comme fonds propres pour l’achat d’un logement.

(Olivier Loyens/L'essentiel)