«Une vie digne, ce n'est pas que le travail de 40h»

À près de trois mois des élections européennes, France Culture a réalisé un reportage sur les Partis pirates européens, qui sera diffusé ce vendredi à 17h, sous le titre «Partis Pirates: Immersion dans les cyberpartis européens».

En attendant, la radio française a diffusé ce vendredi matin dans son journal de 8h l'interview de Sven Clement, le président du Piratepartei au Luxembourg. Celui qui a fait son entrée à la Chambre des députés en octobre dernier estime que son parti n'est plus confidentiel: «On a bossé pendant 10 ans pour arriver à un stade où on a un programme qui englobe beaucoup plus que les thèmes purement digitaux, et qui englobe surtout des questions sociétales très profondes.»

En outre, Sven Clement explique en quoi les Partis pirates se démarquent des partis traditionnels. «Les libéraux voulaient toujours plus de participation citoyenne, la gauche voulait toujours une vie digne pour tout le monde, estime-t-il. Ils déclinent toujours cela à travers leur vision idéologique pendant que les Pirates ont compris qu'en 2019, on ne peut plus décliner la vie digne que par un travail de 40 heures par semaine pendant 40 ans.» Le député ajoute que cette idée de vie digne doit aujourd'hui être décliné dans un système de «précariat (NDLR: néologisme de la sociologie, formé à partir des mots précarité et prolétariat, et définissant les "travailleurs précaires" comme une nouvelle classe sociale)» et d'«autoentrepreneurs virtuels». «Nous devons trouver de nouvelles solutions aux grands problèmes historiques», conclut-il.

Le journal de 8h de France Culture du vendredi 8 février est à écouter ici. L'interview de Sven Clement commence à partir de 13'.

(ol/L'essentiel)